Guerre en Ukraine : la Russie se repositionne à l'est et au sud du pays

Kiev (Ukraine), n'est plus encerclée par les Russes, dans la soirée du samedi 2 avril. "Les troupes russes se sont retirées, et cette information est confirmée ce soir par les autorités ukrainiennes, qui affirment avoir repris le contrôle de plus de 30 localités tout autour de Kiev", indique le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis la capitale ukrainienne.

Prendre le contrôle total de la mer Noire

Si la ville de Kiev peut respirer, l'Ukraine va quant à elle "continuer à trembler". "C'est le message, en substance, passé par les plus hautes autorités à Kiev, car la guerre n'est pas finie, les Russes ne vont pas se retirer d'Ukraine", poursuit le journaliste. Le Kremlin change de stratégie et "se redéploie à l'est du pays, notamment dans le Donbass mais aussi au sud, près de la cité portuaire de Marioupol (Ukraine)", explique Arnaud Comte. Vladimir Poutine aurait deux objectifs : "couper l'Ukraine en deux, et prendre le contrôle total et exclusif de l'accès aux mers d'Azof et à la mer Noire", conclut-il.