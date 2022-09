Guerre en Ukraine : la Russie reconnaît l’indépendance des régions de Kherson et Zaporijjia

C’est un prélude à l’annexion des régions ukrainiennes occupées par les forces russes. Vladimir Poutine a signé un décret reconnaissant l’indépendance des régions de Kherson et Zaporijjia (Ukraine). Le président russe avait déjà reconnu l’indépendance de deux autres régions : celle de Donetsk et de Lougansk, juste avant qu’il ne lance sa grande offensive en février. En début d’après-midi, le président russe va formaliser l’annexion de ces quatre régions du sud et de l’est de l’Ukraine. Il fera un grand discours et il y aura des festivités sur la place Rouge.

Annexion inacceptable pour l’Ukraine

Des tribunes et des écrans géants ont déjà été installés, mais ces célébrations masquent mal plusieurs problèmes que rencontre la Russie. Cette annexion est inacceptable pour l’Ukraine, qui perdrait 15 % de son territoire, ainsi que pour la communauté internationale. L’Europe prépare de nouvelles sanctions. De plus, en Russie, la mobilisation est critiquée. Enfin, sur le terrain, les forces russes risquent de perdre la ville stratégique de Lyman, précise le journaliste de France Télévisions, Luc Lacroix, depuis Vladikavkaz (Russie).