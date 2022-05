Guerre en Ukraine : la Russie prépare le défilé militaire du 9 mai

Les huit chasseurs survolent le Kremlin en formant la lettre Z, symbole de ralliement à l’opération spéciale en Ukraine. La parade aérienne est toujours un temps fort du défilé russe du 9 mai. En plus des avions de chasse, il y a aussi cette année l’aéronef surnommé "l'avion de l’apocalypse". Ce bunker aérien peut se transformer en centre de commandement en cas d’attaque nucléaire. "Il y a un message à l’internationale pour dire ‘on est toujours une puissance nucléaire et on continue à faire peser cette menace et ce risque suite à la situation en Ukraine qui reste très compliquée pour la Russie", rapporte Xavier Tytelman, expert aéronautique militaire.

Moins de soldats russes cette année

Les répétitions ont lieu la nuit, avec les blindés et les véhicules militaires. Plusieurs dizaines de milliers de soldats russes ne défileront pas cette année en raison de leur présence sur le front ukrainien.