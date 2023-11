Guerre en Ukraine : la Russie accentue sa pression sur le front est et revendique la prise d'un village près de Bakhmout

Une pression russe toujours plus forte dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe a revendiqué, mercredi 29 novembre, la prise d'un village près de Bakhmout, alors que Kiev a dénoncé une activité "accrue" de la Russie dans la zone d'Avdiïvka. L'AFP n'était pas en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Ces dernières semaines, la contre-offensive ukrainienne, déclenchée cet été, s'est figée dans le Sud et l'Est, sans progressions d'ampleur ni espoir de percée. Et, depuis le début de l'automne, ce sont les forces russes qui montrent qu'elles ont encore des ressources en lançant des attaques.

Depuis près de deux mois, elles cherchent à s'emparer d'Avdiïvka, une ville industrielle de la banlieue de Donetsk, prise en 2014 par des séparatistes prorusses et capitale de la région éponyme que le Kremlin veut entièrement conquérir. Les soldats russes se trouvent à l'est, au nord et au sud d'Avdiïvka, désormais largement en ruines, presque encerclée mais encore desservie par une route asphaltée. Cette cité est devenue au fil des mois un symbole de la résistance ukrainienne.

La ville d'Avdiïvka menacé

"L'ennemi, ces derniers jours, a considérablement accru son activité. Il utilise des véhicules blindés", a déclaré Oleksandre Tarnavsky, commandant ukrainien responsable de la zone d'Avdiïvka. Selon lui, les troupes russes ont procédé à près de 20 frappes aériennes, tiré quatre missiles et plus d'un millier d'obus d'artillerie, déclenchant 56 vagues d'assaut sur les positions ukrainiennes.

Oleksandre Tarnavsky a toutefois affirmé que les forces ukrainiennes "tenaient fermement la ligne le long du front d'Avdiïvka", ce que l'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante. Brièvement tombée aux mains des séparatistes prorusses armés par Moscou en 2014, cette ville constitue depuis la ligne de front dans cette zone. Environ 1 350 personnes y habitent encore, contre 30 000 avant la guerre.