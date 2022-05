Guerre en Ukraine : "La plupart des Russes ne perçoivent pas cette réalité", selon Nicolas Tenzer

Lundi 9 mai sur le plateau du 23h de Franceinfo, Nicolas Tenzer, directeur de publication "Desk Russie" et enseignant à Sciences Po, revient sur la vision qu'ont les Russes de la guerre en Ukraine.

Les commémorations du 9-Mai se sont tenues à Moscou (Russie). Pourtant, si elle a été évoquée, la guerre en Ukraine ne semble pas être la priorité dans le quotidien des Russes. "Comme ils sont abreuvés de propagande, qu'il n'y a pas officiellement de guerre, que si vous parlez de guerre, vous risquez 15 ans de prison et que beaucoup n'ont pas d'autres sources d'informations que la télévision officielle qui diffuse une propagande sur les ennemis, l'Otan, l'Ukraine, les nazis etc... La plupart des Russes ne perçoivent pas cette réalité", déclare Nicolas Tenzer, directeur de publication "Desk Russie" et enseignant à Sciences Po, invité dans le 23h de Franceinfo.

"En Ukraine, vous avez quotidiennement des bombardements incessants"

Il analyse aussi le discours du président russe. "On s'attendait à une déclaration de guerre, à des nouvelles menaces d'utilisation des armes nucléaires, régulièrement proférées depuis 2014. La réalité, c'est que ça ne change pas la réalité du terrain. En Ukraine, vous avez quotidiennement des bombardements incessants, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Vous avez eu plus de 30 000 personnes tuées en Ukraine, ça c'est la réalité", souligne Nicolas Tenzer.