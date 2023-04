Guerre en Ukraine : "La phase des frappes sur les infrastructures énergétiques est derrière nous", selon l'ambassadeur de France à Kiev

Étienne de Poncins, ambassadeur de France à Kiev, dresse dimanche en exclusivité sur franceinfo un bilan de la guerre en Ukraine, après plus d'un an de conflit.

"La phase des frappes sur les infrastructures énergétiques est derrière nous", a déclaré dimanche 23 avril sur franceinfo Étienne de Poncins, ambassadeur de France à Kiev, alors que la guerre en Ukraine a débuté il y a un peu plus d'an.

franceinfo : Quelle est la situation ?

Étienne de Poncins : Nous tenons le choc. Il y a plusieurs phases qui s'enchaînent. La phase des frappes sur les infrastructures énergétiques est derrière nous. Les Ukrainiens ont surmonté cette épreuve. On a craint que les Ukrainiens n'aient plus ni chauffage, ni électricité, c'était le but recherché par les Russes. Mais l'hiver est passé et cette épreuve est derrière nous.

Une contre-offensive de printemps se prépare du côté ukrainien. Est-ce que vous y voyez clair ?

Non, mais c'est normal, cela fait partie du brouillard de la guerre. Je peux simplement dire que les Ukrainiens sont comme au premier jour, totalement déterminés, courageux, qu'ils se battent. Le message de la France est très clair, depuis le 24 février 2022, nous aidons au maximum les Ukrainiens dans tous les domaines, militaires, humanitaires, politiques, diplomatiques. Les Ukrainiens se projettent dans l'avenir et commencent à réfléchir à la reconstruction.

Peuvent-ils déjà y penser ?

Les Ukrainiens reconstruisent. Ils pensent toujours à l'étape suivante. On a passé la saison d'hiver et ils préparent la prochaine en renforçant leur résistance et leur résilience. Ils vont refaire leurs infrastructures. On a parlé avec Clément Beaune (qui s'est rendu en Ukraine en fin de semaine) des rails. Ils ont besoin de rails pour faire fonctionner le train qui est un facteur essentiel de la résistance ukrainienne. Donc, ils anticipent.

>> INTERVIEW EXCLUSIVE. Déplacement de Clément Beaune en Ukraine : "Le message c'est celui du soutien de la France et de l'Europe", indique le ministre des Transports

La France peut-elle aider ?

Le président de la République a nommé un envoyé spécial pour ces questions de reconstruction. Nous sommes-là pour participer et les visites des derniers jours ont permis de recenser les besoins ukrainiens. Ils savent très bien ce dont ils ont besoin, leurs secteurs prioritaires. Nous allons essayer d'aligner notre offre d'aide sur les besoins exprimés par les Ukrainiens.

La France est-elle très présente sur place, notamment les entreprises ?

Oui. Il y a deux banques françaises très bien implantées en Ukraine, la BNP et le Crédit Agricole. Elles ont continué à fonctionner, elles sont restées ouvertes, elles ont aidé leurs clients ukrainiens et les Ukrainiens nous en sont très reconnaissants. Nous accompagnons aussi dans le domaine économique l'Ukraine en guerre.