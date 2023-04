DIRECT. Guerre en Ukraine : les alliés de Kiev réunis en Allemagne pour coordonner leur aide militaire

Ce qu'il faut savoir

L'objectif est de coordonner l'aide militaire en Ukraine. Les alliés de Kiev se réunissent vendredi 21 avril sur la base militaire de Ramstein (Allemagne). Organisée par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, la réunion se déroulera aussi en présence du patron de l'Otan, de retour de la capitale ukrainienne. Jens Stoltenberg s'y est entretenu jeudi avec le président Volodymyr Zelensky, qui n'a de cesse d'appeler les pays occidentaux à livrer plus de blindés, d'artillerie, de munitions mais aussi des avions de combat et des systèmes de tirs de longue portée pour frapper les entrepôts russes, loin derrière la ligne de front. Suivez notre direct.

Les livraisons de chasseurs au cœur des discussions. Volodymyr Zelensky a exhorté Jens Stoltenberg à l'aider à "surmonter la réticence" des alliés ukrainiens concernant la livraison d'avions de chasse. L'Allemagne se montre particulièrement réticente. La Slovaquie et la Pologne ont de leur côté commencé à livrer à l'Ukraine des avions de chasse Mig-29 de conception soviétique.

Un avion perd une bombe et fait deux blessés en Russie. Des responsables locaux ont fait état d'une puissante explosion dans la ville de russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, dans la soirée. Selon eux, la déflagration a laissé un cratère dans le centre et blessé deux femmes. D'après le ministère de la Défense russe, l'incident est dû à "une tombée anormale de munition d'aviation".

France et Etats-Unis comptent sur la Chine pour régler le conflit. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont entretenus jeudi par téléphone. Dans un communiqué, l'Elysée assure que les présidents français et américain ont convenu "de l'importance" de la Chine pour contribuer "à moyen terme à la fin du conflit". Paris pense que Pékin a "un rôle à jouer" en raison de son alliance avec Moscou.