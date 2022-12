Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine affirme que la "justesse morale" est "du côté" de la Russie

L'autocrate russe a fait cette déclaration lors de son discours pour la nouvelle année.

"Nous irons de l'avant et l'emporterons." Vladimir Poutine a prononcé des vœux de Nouvel An offensifs, samedi 31 décembre, en conclusion d'une année 2022 marquée par l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Un discours lors duquel l'autocrate du Kremlin a estimé que la "justesse morale et historique" était "du côté" de la Russie.

>> DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie bombarde plusieurs villes à la veille du Nouvel An

Pour Vladimir Poutine, 2022 a été marquée par des "événements vraiment décisifs et importants" qui "jettent les bases (...) de notre véritable indépendance". "C'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui, en protégeant notre peuple dans nos propres territoires historiques, dans les nouvelles entités constitutives de la Russie", a-t-il ajouté, faisant allusion à l'annexion de quatre régions ukrainiennes en septembre.

"Nous surmonterons toutes les difficultés"

Le président russe a aussi fustigé "une véritable guerre des sanctions" déclarée à son pays par les Occidentaux. "Ceux qui l'ont lancée s'attendaient à la destruction totale de notre industrie, de nos finances et de nos transports. Cela ne s'est pas produit", a-t-il ajouté. "Ensemble nous surmonterons toutes les difficultés et garderons notre pays grand et indépendant", a-t-il promis.

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine s'exprimait aux côtés de militaires ayant combattu en Ukraine qui venaient d'être décorés. Des doutes sont toutefois apparus sur l'identité réelle de certains participants, en particulier une femme qui semble régulièrement poser aux côtés du chef de l'Etat et qui pourrait travailler pour les services de sécurité russes.