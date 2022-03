Guerre en Ukraine : la France craint l'arrêt des livraisons russes d'alumine et ses répercussions pour l'industrie

Pour fabriquer de l'aluminium, les usines françaises ont besoin d'alumine : 800 000 à 900 000 tonnes par an. Pour des raisons environnementales, la France a décidé récemment de ne plus produire plus cette poudre blanche, extraite de la bauxite. L'intégralité des achats sont donc effectués à l'étranger. Le fournisseur quasiment exclusif est Rusal, le géant russe de l'aluminium, qui pourvoie à 80% des besoins tricolores, depuis son usine basée en Irlande.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

Avec la guerre en Ukraine, la crainte, c'est que les livraisons d'alumine s'arrêtent en cas de sanctions européennes, américaines ou de mesures de rétorsion russe. Les conséquences seraient importantes. "Une usine d'aluminium primaire, ça tourne 24 heures sur 24, sept jours sur sept, c'est une usine à feu continu", explique Cyrille Mounier d'Aluminium France. "On ne peut pas l'arrêter. Si jamais on l'arrête, on casse l'usine et on perd notre souveraineté nationale en production d'aluminium".

Impact sur le prix de l'aluminium

En cas de force majeure avec Rusal, les usines françaises peuvent tenir deux mois et se tourner vers d'autres fournisseurs d'alumine, avec l'aide du gouvernement. Mais toute baisse de production aura aussi une incidence sur les cours de l'aluminium, déjà au plus haut. Avec des répercussions pour les filières grandes consommatrices de ce métal léger : automobile, aéronautique, défense, emballage, ou bâtiment.