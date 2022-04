Guerre en Ukraine : la Croix-Rouge apporte son aide aux habitants du Donbass

Aux checkpoints en Ukraine, même le convoi de la Croix-Rouge est contrôlé. Le gilet pare-balles est recommandé, les secouristes entrent dans une zone dangereuse, sous bombardement intensif russe. La ville de Sievierodonetsk, à l’est du Donbass, est encore sous contrôle ukrainien. Dans l'abri d'une usine, 300 civils sont réfugiés. "Il faut faire vite, parce qu’on est dans une zone de combat, il y a eu des bombardements, [vendredi 15 avril], pas loin d’ici à 700 mètres il y a une demi-heure", indique Simon Schorno, de la Croix-Rouge Internationale.

Des combats urbains sont craints

Les secouristes déchargent des médicaments et des vivres, un ravitaillement vital pour des civils qui n’avaient plus qu’une semaine de nourriture devant eux. Lorsque le grondement sourd des canons se fait entendre, hommes, femmes et enfants rentrent dans l’abri. Les autorités ukrainiennes craignent des combats urbains, meurtriers, au moment de l’offensive russe, notamment dans ces villes. Une course contre la montre est lancée pour tenter d’évacuer le plus de civils possible.