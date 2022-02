Guerre en Ukraine : la capitale Kiev placée sous couvre-feu jusqu'à lundi matin

Les trois millions d'habitants de Kiev ont interdiction de sortir de chez eux jusqu'à 8 heures, lundi 28 février. Décision du maire de la ville, samedi, alors que la capitale ukrainienne est sous les tirs de missiles de Moscou et que des combats se déroulent dans les rues. La consigne de la municipalité est claire : toutes les personnes se trouvant dehors pendant cette période de couvre-feu "seront considérées comme des membres des groupes de saboteurs ennemis".

La Russie a, de son côté, ordonné samedi d'élargir l'offensive en Ukraine. "Aujourd'hui, toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions, en conformité avec le plan de l'offensive", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

Imposé à Kiev jeudi après le déclenchement de l'offensive russe, le couvre-feu durait jusqu'ici de 22 heures à 7 heures dans la capitale. Kiev avait déjà annoncé un peu plus tôt samedi un premier durcissement du dispositif de 17 heures à 8 heures. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, avait également annoncé que le métro de la capitale était désormais transformé en refuge pour les habitants et n'allait plus pour l'instant assurer le service de transport.