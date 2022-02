Guerre en Ukraine : la capitale Kiev, peut-elle résister jusqu’au bout ?

Kiev peut-elle résister jusqu’au bout ? "En théorie non puisque l’armée russe c’est plus de 400 000 hommes, une supériorité technologique alors que l’armée ukrainienne, c’est 200 000 hommes mais, néanmoins, ils résistent beaucoup plus que ce qu’imaginaient les Russes", rapporte Dorothée Olliéric, envoyée spéciale en direct de Kiev, samedi 26 février. Elle rappelle tout de même que les Russes n’ont engagé que "50 % de toutes leurs forces qui étaient massées aux frontières donc ils peuvent envoyer plus de troupes, mettre plus de pression encore", poursuit-elle.



"Ils sont prêts à mourir pour leur pays "

La force de l’armée ukrainienne en revanche, c’est "la motivation", affirme Dorothée Olliéric. En plus des 200 000 hommes, il y a aussi 900 000 réservistes "et ces milliers de volontaires qui prennent des armes, ils sont prêts à mourir pour Kiev, pour défendre ce pays", indique-t-elle. Ce qui rend donc difficile de savoir si le siège de Kiev va durer longtemps ou non. "Il y a aussi une aide internationale. Les Américains ont annoncé une nouvelle aide de 350 millions de dollars et les Européens les aident également", conclut-elle.