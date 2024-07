Guerre en Ukraine : l'Otan s'engage sur une aide de 40 milliards d'euros à Kiev "pour l'année à venir"

Un soutien réaffirmé pour Kiev. Les pays de l'Otan ont décidé, mercredi 10 juillet, que leur aide militaire à l'Ukraine atteindrait au minimum 40 milliards d'euros "pour l'année à venir", selon le texte de leur déclaration commune. "Nous comptons dégager une enveloppe de base d'au moins 40 milliards d'euros pour l'année à venir, et maintenir ensuite l'assistance à la sécurité à un niveau soutenable, pour que l'Ukraine l'emporte", ont précisé les 32 pays de l'Otan, réunis en sommet à Washington.

Dès avant l'ouverture officielle de leur réunion, plusieurs pays de l'Otan ont annoncé avoir commencé à transférer des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Ces appareils "rapprochent d'une paix juste et durable", s'est félicité le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, présent dans la capitale américaine. Les F-16, en provenance du Danemark et des Pays-Bas, "voleront dans le ciel ukrainien cet été", a assuré le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken.

Des systèmes de défense antiaérienne supplémentaires

Le président américain avait confirmé dès mardi soir que les alliés allaient aussi fournir à l'Ukraine un total de cinq systèmes de défense antiaérienne supplémentaires, dont quatre batteries de type Patriot, des missiles sol-air particulièrement efficaces pour intercepter les missiles balistiques russes. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Italie doivent également y contribuer.

Les dirigeants de l'Otan ont par ailleurs exprimé leurs "profondes préoccupations" face au rapprochement entre la Russie et la Chine, et dénoncent le soutien de Pékin à l'effort de guerre russe en Ukraine. "Le resserrement du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, ainsi que leurs tentatives, se conjuguant entre elles, qui visent à déstabiliser l'ordre international fondé sur des règles et à le remodeler, suscitent de profondes préoccupations", ont-ils déclaré.