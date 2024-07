Guerre en Ukraine : l'Otan montre les muscles face à la Russie

Alors que le sommet de l'Otan s'est clos à Washington, jeudi 11 juillet, l'organisation a annoncé l'envoi d'avions de combat américains en Ukraine. Des missiles à très longue portée vont également être déployés en Allemagne.

C'est l'une des décisions très fortes prises au sommet de l'Otan. Dès cet été, des premiers F-16, ces avions de combat de fabrication américaine, seront livrés aux forces de Kiev. Il s’agit, en tout, d’une centaine d'appareils attendus avant 2028. Au sommet de l'Otan, les 32 membres haussent le ton contre Moscou en renouvelant leur soutien à l'Ukraine, destinée à rejoindre l'alliance. Le pays doit recevoir 40 milliards d'euros d'aide militaire et des systèmes de défense antiaérienne. Autre décision importante et symbolique, le déploiement en Allemagne, à partir de 2026, de missiles à très longue portée, mais aussi de Tomahawk et de missiles hypersoniques toujours en développement.

La Chine vexée par l'OTAN

L’Organisation Atlantique met aussi en garde la Chine. Elle lui reproche d’aider les Russes. Le pays vendrait des équipements à double usage, civile et militaire, du matériel sensible qui rentre dans la production d'armes de haute technologie. À Pékin (Chine), ces déclarations occidentales ont fortement déplu. "La rhétorique de l’Otan sur la responsabilité de la Chine en Ukraine est injustifiée et malveillante", a déclaré Lin Jian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Joe Biden reste ferme, il a rappelé qu'il restera présent aux côtés de l'Ukraine à chaque épreuve que traversera le pays.