Guerre en Ukraine : l'opposition biélorusse revendique une frappe sur un avion stratégique russe, silence radio à Minsk et Moscou

Le groupe dissident Bypol, qui rassemble d'anciens membres des forces de sécurité biélorusses, affirme qu'un A-50 a été partiellement détruit lors d'une opération menée avec des drones sur une base aérienne proche de la capitale biélorusse.

Il s'agit de "l'opération de sabotage la plus réussie" depuis le début de la guerre, selon l'opposition biélorusse. Celle-ci affirme avoir détruit partiellement, dimanche 26 février, un avion russe de haute valeur stationné sur la base de Matchoulichtchy, à une douzaine de kilomètres au sud de la capitale, Minsk. L'appareil a été endommagé par "deux drones kamikazes artisanaux", déclare à franceinfo Aliaksandr Azarau, responsable du groupe biélorusse Bypol, un réseau dissident fondé par d'anciens membres des forces de sécurité.

Les parties avant et centrale de l'avion ont été endommagées, ainsi que les composants électroniques et l'antenne radar. "Nous espérons que cet avion ne pourra plus voler", déclare Aliaksandr Azarau, concédant toutefois que ses hommes "n'ont pas pu constater les dégâts de leurs propres yeux, car ils se trouvaient à une longue distance de l'appareil". Ces dissidents travaillent avec des drones depuis août 2020, "mais ils ont besoin d’acquérir de nouvelles techniques et compétences", poursuit le chef de la résistance armée. "Ils ne peuvent pas acheter en ligne des drones de sabotage, et doivent eux-mêmes moderniser des modèles."

Le groupe Belarusian Hayoun, dédié à la surveillance des mouvements militaires, précise (en russe) que cet appareil, immatriculé RF-50608, était arrivé en Biélorussie le 3 janvier, et qu'il avait effectué une douzaine de vols depuis. "S'il est confirmé que cet appareil a été détruit par des partisans biélorusses, c'est une excellente nouvelle", estime auprès de franceinfo Anton Motolko, responsable du projet Hayoun et fondateur du média Motolko.help. "L'A-50 est un avion coûteux et la Russie n'en possède que six dans la version modernisée 'U'. La perte d'une unité est donc un coup dur pour l'armée russe."

"Cela montre que les Biélorusses aident l'Ukraine à vaincre l'agresseur au péril de leurs vies, y compris en menant ce type d'actions." Anton Motolko, journaliste biélorusse d'opposition à franceinfo

Depuis le début de la guerre, la Biélorussie fournit une assistance à la Russie, son alliée. Les deux pays multiplient les exercices militaires sur le territoire et la base de Matchoulichtchy fait partie des nombreuses infrastructures mises à disposition. Elle accueille des avions de transport II-76, mais surtout des chasseurs MiG-31K. Ces intercepteurs sont armés de missiles hypersoniques "Kinjal", capables de parcourir 2 000 kilomètres en dix minutes. Le moindre de leurs mouvements déclenche donc une alerte aérienne dans tout ou partie de l'Ukraine.

L'A-50, une pièce maîtresse des forces russes

Les A-50, eux, ont pour mission principale "de scanner le territoire ukrainien pour trouver des cibles", explique Aliaksandr Azarau, "puis de fournir ces informations aux autres avions russes". Ces appareils, rares et onéreux (330 millions de dollars), sont également utilisés pour guider les missiles et détecter les systèmes de défense anti-aérienne. Le mois dernier, l'armée biélorusse avait encore diffusé des images du décollage d'un A-50 et d'un MiG-31K, depuis la base de Matchoulichtchy.





Les dissidents du groupe Bypol, dont le nombre est tenu secret, sont des "anonymes qui craignent pour leur vie", explique Aliaksandr Azarau. Ils sont parvenus à quitter le pays et se trouvent "en sécurité". Au début de la guerre, de février à mars, ils avaient mené une "guerre du rail" en Biélorussie, dans le cadre d'un plan baptisé "Peremoga" ("Victoire"). "Mais nous avons décidé de préparer d’autres opérations spéciales", précise Aliaksandr Azarau, en utilisant un bot Telegram dédié au volontariat, auquel "sont abonnées 200 000 personnes". Jusqu'à trouver ces partisans qui voulaient passer à l'action.

Pour autant, à ce stade, aucun document satellite ne permet de confirmer visuellement ces déclarations, et cette attaque n'a pas pu être confirmée de source indépendante. A Minsk, c'est le silence radio. Le président Alexandre Loukachenko a participé à une réunion consacrée à la sécurité, lundi matin, sans faire mention d'un incident sur la base aérienne. La veille, le ministère des Situations d'urgence avait simplement déclaré qu'aucune explosion n'avait été signalée. Quant au porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il n'a livré aucun commentaire.

Une opération des forces ukrainiennes sous couverture ?

"Si vous regardez le visage de Loukachenko, vous verrez qu’il est très contrarié", sourit toutefois Aliaksandr Azarau. "Les dirigeants ne savent pas quoi raconter à leurs populations, ils réfléchissent et tentent de trouver une décision à prendre."

Cet épisode, s'il est confirmé, n'est pas sans conséquence pour le régime, car il montrerait, "encore une fois", qu'Alexandre Loukachenko "ne contrôle pas la situation en Biélorussie, malgré la répression, qui ne cesse d'empirer depuis 2020", commente Anton Motolko. Les déclarations de Bypol ont d'ailleurs rapidement été saluées par l'opposition biélorusse en exil. Dans un message posté sur Twitter, Svetlana Tikhanovkaïa s'est dite "fière de tous les Biélorusses qui continuent à résister à l'occupation hybride russe de la Biélorussie et à lutter pour la liberté de l'Ukraine".

"Cette action, si elle est avérée, est assez nouvelle dans la forme", explique à franceinfo Yauheni Kryzhanouski, spécialiste des mouvements protestataires en Biélorussie. Le chercheur n'écarte cependant pas totalement l'hypothèse d'une opération menée par les forces ukrainiennes sous couvert de l'opposition locale, afin d'éviter d'afficher une intervention directe en Biélorussie. Mais il juge cette option moins probable.

"Cette attaque de drones, en tout cas, serait cohérente avec les objectifs de Bypol : affaiblir les capacités militaires russes, affaiblir la position de Loukachenko et montrer à l'Ukraine que l'opposition biélorusse existe, et qu'elle est toujours active." Yauheni Kryzhanouski, spécialiste des mouvements protestataires en Biélorussie à franceinfo

Le chercheur fait remarquer le silence général des journalistes et blogueurs qui soutiennent le régime. "On ne communique jamais sur les échecs en Biélorussie", poursuit Yauheni Kryzhanouski. "Le pouvoir recherche peut-être des coupables tout désignés avant de rapporter l'information."

"Loukachenko utilise des méthodes staliniennes"

La militante Kristina Maksimenko a été interpellée dans la foulée, selon le centre des droits de l'homme Viasna (en biélorusse). "Elle a été placée en détention, ainsi que d'autres personnes qui vivaient près de la base", explique à franceinfo l'organisation, qui ne connaît "toujours pas les motifs officiels" de ces arrestations. Les forums de discussion ont fait l'objet d'un grand ménage par les autorités et le journal d'opposition Nasha Niva (en biélorusse) a évoqué des contrôles de véhicules dans plusieurs régions du pays.

Lundi soir, surtout, les autorités ont discrètement fait circuler la photo d'un homme originaire de Crimée, accusé d'avoir commis "un crime extrêmement grave" à Matchoulichtchy, selon le média Zerkalo (en biélorusse). "Je ne connais pas cet homme", réagit Aliaksandr Azarau, guère surpris par cette annonce. "Alexandre Loukachenko utilise les méthodes des répressions staliniennes, et recourt à la torture. Le régime peut arrêter n’importe qui et le battre, pour lui faire avouer n’importe quoi."