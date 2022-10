Guerre en Ukraine : l'Onu lance une plateforme de suivi des dommages causés au patrimoine culturel ukrainien

Le décompte final prendra du temps bien sûr mais en date du 24 octobre, la plateforme créée par l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) et l'UNOSAT (l'agence onusienne d'imagerie satellite) a d'ores et déjà vérifié la réalité des dommages causés par la guerre en Ukraine sur plusieurs centaines de sites. "Le chiffre qu'on a pu vérifier c'est 207 sites dont 88 sites religieux, 15 musées, 18 monuments, 10 bibliothèques et 76 bâtiments d'importance historique et artistique", liste Krista Pikkat, la directrice du service "Culture et Urgence" de l'Unesco, en charge du projet présenté ce mercredi.

"Une guerre contre la culture de l'Ukraine"

Aucun des sept sites ukrainiens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ou en passe de l'être n'a été touché jusqu'à présent. Mais le patrimoine culturel du pays a bel et bien souffert, déplore Krista Pikkat : "Quelques uns sont un peu emblématiques comme le théâtre de Marioupol. Mais pour chaque communauté, ce sont leurs sites qui sont le plus importants. Je me souviens qu' un monument d'un écrivain a été endommagé et ça un impact sur la communauté locale. C'est ça qui fait aussi les Ukrainiens dire que c'est une guerre contre la culture de l'Ukraine".

Au-delà des destructions, il y a aussi les vols. Les forces russes, qui sont en train d'évacuer la ville de Kherson à l'embouchure du Dniepr, dans le sud de l'Ukraine, ont déjà déboulonné et subtilisé la statue en bronze à l'effigie de l'amiral Ushakov, le fondateur des docks et des chantiers navals qui ont fait la réputation de la cité portuaire depuis le XVIIe siècle.

En août dernier, l'Ukraine avait annoncé avoir déposé une demande d'inscription du centre historique d'Odessa sur la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco. La ville portuaire de la Mer Noire, célèbre pour son architecture, est un point stratégique dans le conflit et a été bombardée plusieurs fois par les forces russes. Obtenir son classement doit permettre, selon le ministère de la Culture ukrainien, de renforcer sa protection.