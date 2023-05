Guerre en Ukraine : l'OMS exige la fin immédiate des attaques russes contre le système de santé ukrainien

Selon le plus récent recensement de l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu 974 attaques vérifiées contre les services de santé en Ukraine depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Une résolution quinze mois jour pour jour après les débuts de l'invasion russe de l'Ukraine. L'Assemblée mondiale de la santé à Genève (Suisse) a exigé que la Russie cesse "immédiatement" ses attaques contre le système de santé ukrainien, mercredi 24 mai.

Le texte a été adopté par 80 voix contre 9 opposées au texte, dont la Russie, la Chine, la Syrie, l'Algérie ou encore Cuba et la Corée du Nord. Quelque 52 pays se sont abstenus. L'ambassadrice ukrainienne, Yevheniia Filipenko, a évoqué "un signe d'espoir pour plus de 14 millions d'Ukrainiens ayant besoin d'une assistance sanitaire", et une démonstration de solidarité avec les agents de santé du pays. La représentante de la Russie a quant à elle dénoncé un texte "plein de mensonges".

La résolution portée par l'Ukraine condamne également "avec la plus grande fermeté l'agression persistante de l'Ukraine par la Fédération de Russie, y compris les attaques contre les établissements de soins de santé". Elle condamne aussi "les attaques généralisées contre des civils et des infrastructures civiles essentielles, qui ont entraîné de lourdes pertes et entravé l'accès aux soins de santé". Selon le plus récent recensement de l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu 974 attaques vérifiées contre les services de santé en Ukraine depuis le début du conflit. Ces attaques ont fait 101 morts.