Guerre en Ukraine : "L'issue militaire est une impasse face à une puissance nucléaire", estime Manuel Bompard, coordinateur de LFI

Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise (LFI), était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi 5 mars.

Emmanuel Macron a convié les chefs de partis à l'Élysée, jeudi 7 mars, pour échanger sur la question de l'Ukraine. Une réunion qui intervient après les propos controversés du chef de l'État sur un possible envoi de troupes occidentales en Ukraine à l'avenir. À ce sujet, le président français a indiqué, lundi, refuser "d'entrer dans une logique d'escalade". "En réponse à une question qui m'était posée sur l'envoi des troupes, j'ai répondu que rien n'était exclu", a expliqué Emmanuel Macron dans un entretien au quotidien tchèque Pravo.

Invité mardi dans les "4 Vérités" sur France 2, Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise (LFI), confirme sa présence à cette réunion à l'Élysée. "Je suis toujours disponible pour aller rencontrer le président de la République, en particulier sur les questions internationales", assure-t-il. "Je trouve ça regrettable qu'on nous invite à venir discuter sur les questions internationales, alors que dans le même temps, le président de la République multiplie les déclarations à l'emporte-pièce, la semaine dernière, en ouvrant la voie à une intervention de troupes françaises en Ukraine", ajoute cependant Manuel Bompard.



"On n'a pas le choix" de discuter avec Vladimir Poutine

Le coordinateur de LFI indique qu'il va "demander", lors de cette réunion avec Emmanuel Macron, qu'"on ouvre enfin la voie diplomatique". "Je ne dis pas que les Ukrainiens doivent arrêter le combat. Je dis qu'il faut mettre autour de la table les Ukrainiens, les Russes, un certain nombre de puissances internationales, pour obtenir le plus rapidement possible les conditions d'un accord de paix", précise-t-il. "On n'a pas le choix" de discuter avec Vladimir Poutine, estime Manuel Bompard, car "l'issue militaire est une impasse face à une puissance nucléaire".