Guerre en Ukraine: l'évacuation de Kherson débute mercredi, selon l'administration d'occupation russe

Cette évacuation, à raison de 10 000 personnes par jour, doit durer six jours, a précisé le chef de l'administration d'occupation russe.

L'évacuation de Kherson débute. C'est ce qu'a annoncé l'administration d'occupation russe, mercredi 18 octobre. Une décision prise face à l'avancée des troupes ukrainiennes dans cette région du sud-est du pays. "Dès aujourd'hui, toutes les structures de pouvoir qui se trouvent dans la ville, l'administration civile et militaire, tous les ministères, se déplacent aussi vers la rive gauche" du fleuve Dniepr qui borde Kherson, a précisé Vladimir Saldo, le chef de l'administration d'occupation russe, en direct sur la chaîne de télévision Rossiya 24.

"Toute la ville sera tenue, mais nous devons nous assurer que les civils soient en sécurité. Personne ne prévoit de laisser Kherson. Les militaires se battront jusqu'à la mort", a ajouté Vladimir Saldo. Il a par ailleurs annoncé que l'entrée dans la région de Kherson sous contrôle russe sera interdite aux civils "pendant sept jours".

"Il est prévu d'évacuer de 50 000 à 60 000 personnes"

Plus tôt, les autorités d'occupation avait annoncé le début de l'évacuation des civils vers la rive droite du Dniepr. Des médias russes ont diffusé des images montrant des personnes évacuées prenant place à bord de ferrys pour traverser le fleuve."Il est prévu d'évacuer de 50 000 à 60 000 personnes vers la rive gauche du Dniepr", le fleuve qui borde la ville de Kherson, avait détaillé plus tôt Vladimir Saldo, sur la chaîne Telegram pro-Kremlin Soloviov Live.Cette évacuation, à raison de 10 000 personnes par jour, doit durer e six jours, avait-il ajouté.

L'administration d'occupation affirme que les civils évacués pourront ensuite se rendre en Russie, s'ils le souhaitent. Le général russe Sergueï Sourovikine, en charge des opérations en Ukraine, avait affirmé mardi soir sur la chaîne Rossiya 24 que l'armée russe allait "assurer avant tout l'évacuation sécurisée de la population" de Kherson.