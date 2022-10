Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 18 octobre

Le général de l'armée russe Sergueï Sourovikine a affirmé mardi 18 octobre que la situation sur le terrain en Ukraine était "tendue" pour ses troupes face à une contre-offensive ukrainienne, notamment à Kherson, après plusieurs revers marquants des forces russes dans l'Est et le Sud. Plus de 1 100 localités restent privées d'électricité dans le pays. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Une situation "tendue" pour les troupes russes

L'armée russe a affirmé mardi que la situation sur le terrain en Ukraine était "tendue" pour ses troupes face à une contre-offensive ukrainienne, notamment à Kherson, après plusieurs revers marquants des forces russes dans l'Est et le Sud.

"La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaques sur les positions des troupes russes", a déclaré à la télévision publique russe Rossia 24 le général Sergueï Sourovikine, en charge des opérations russes en Ukraine depuis dix jours. "Le régime ukrainien cherche à percer notre défense", en réunissant "toutes ses réserves" pour la contre-offensive, a-t-il affirmé.

Plusieurs localités bientôt évacuées

Le dirigeant d'occupation de la région de Kherson, Vladimir Saldo, a annoncé sur Telegram l'évacuation des civils de plusieurs localités (Berislav, Bilozersk, Snihirav et Aleksandrovsk) vers la rive gauche du Dniepr. "Les forces ukrainiennes préparent une offensive à grande échelle", a-t-il expliqué, précisant que l'armée russe doit avoir le champ libre pour mettre en place une ligne défensive.

Des localités toujours privées d'électricité après les frappes russes des dix derniers jours

"A l'heure actuelle, 1 162 localités (...) restent privées d'électricité", a déclaré le porte-parole du service ukrainien des Situations d'urgence, Oleksandre Khorounjy. Il a ajouté que jusqu'à 4 000 localités ont été concernées par des coupures de courant depuis le 7 octobre.

Plus tôt dans la journée, Volodomyr Zelensky avait annoncé que, depuis le 10 octobre, "30% des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites, provoquant des pannes massives dans tout le pays". "Les ingénieurs déploient tous les efforts nécessaires pour rétablir l'approvisionnement", a déclaré de son côté l'opérateur DTEK sur Facebook.

L'Iran se dit prêt à parler avec Kiev après les accusations "infondées" sur les drones

L'Iran s'est dit prêt mardi à s'entretenir avec Kiev afin de clarifier les affirmations, jugées "sans fondement", selon lesquelles Téhéran fournit à la Russie des armes et des drones utilisés dans son offensive contre l'Ukraine. Kiev et ses alliés occidentaux ont accusé la Russie d'utiliser des drones de fabrication iranienne ces dernières semaines pour mener des attaques en Ukraine.

Le Kremlin a affirmé mardi ne pas avoir connaissance de l'utilisation de telles armes par l'armée russe. Jugeant ces affirmations "sans fondement" et "basées sur de fausses informations", le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanani a assuré mardi que "l'Iran était prêt à la négociation et à la discussion avec l'Ukraine pour résoudre ces accusations", selon un communiqué.

L'armée russe dit avoir repris un village dans la région de Kharkiv

Pour la première fois depuis septembre, l'armée russe a repris un village dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, d'où elle avait été chassée il y a environ un mois. "Lors d'opérations offensives, des unités de l'armée russe ont capturé la localité de Gorobivka", proche de la frontière avec la Russie, a déclaré le ministère de la Défense dans son rapport quotidien.