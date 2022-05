Guerre en Ukraine : l'étau russe se desserre sur la région de Kharkiv

En Ukraine, l'étau russe se desserre sur la région de Kharkiv. "Ce recul de l'armée russe, on l'a constaté directement sur le terrain, ici à Kharkiv, à notre arrivée. Il faut comprendre qu'il y a encore moins de deux semaines, les Russes se trouvaient autour de la ville. Ils encerclaient totalement Kharkiv, notamment au nord et à l'est de cette deuxième ville de l'Ukraine", explique Anaïs Hanquet, envoyée spéciale à Kharkiv, mercredi 11 mai.



La situation reste tendue

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, "les contre-offensives ukrainiennes ont permis de faire reculer les hommes de Vladimir Poutine, mais la situation reste encore extrêmement tendue sur place. Nous avons entendu [mardi 10 mai], dans la journée, plusieurs bombardements dans le nord de la ville. Des bombardements qui sont quotidiens. Lorsque nous avons voulu nous rendre dans un village situé à proximité, juste à la bordure de Kharkiv, les autorités nous ont empêchés d'aller sur place, même si le village a été libéré il y a quelques jours", conclut Anaïs Hanquet.