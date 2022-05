Guerre en Ukraine : l'ambassadeur de la France note une "montée en puissance" de l'aide occidentale

Mercredi 11 mai, Étienne de Poncins, l'ambassadeur de France en Ukraine, est l'invité des "4 Vérités" de France 2. Il retournera à Kiev (Ukraine) dans une dizaine de jours. Un retour dans un pays "encore en guerre" et "menacé sur la totalité de son territoire", même si "Kiev reprend progressivement vie", explique l'ambassadeur. "Nous déconseillons formellement à tous non compatriotes de venir en Ukraine", rappelle-t-il.

Les Russes reculent dans la région de Kharkiv

Étienne de Poncins confirme l'affirmation des Ukrainiens selon laquelle les Russes reculent dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays. Ils continuent en revanche d'avancer dans le Donbass, "mais très lentement, et en tout cas, deux mois et demi après le début du conflit, on peut dire que la résistance ukrainienne a fait obstacle au plan initial russe", précise l'ambassadeur. Concernant l'aide occidentale à l'Ukraine, l'ambassadeur note une "montée en puissance" avec un nouveau paquet de sanctions dans les prochains jours. Enfin, l'ambassadeur explique croire qu'Emmanuel Macron a prévu d'aller à Kiev, même si "la date exacte n'est pas encore fixée".