Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne redoute une pénurie de munitions

Selon le président ukrainien, près de 300 missiles et plus de 200 drones ont été envoyés par la Russie depuis le 29 décembre. L'Ukraine craint une pénurie.

Dans la région de Kiev (Ukraine), des soldats se préparent à un assaut de la Russie. Un grand nombre de missiles et de drones russes sont interceptés, mais un commandant de l'armée ukrainienne s'inquiète d'une pénurie de munitions. "À moyen et long terme, nous avons besoin de l'aide des pays occidentaux pour reconstituer le stock de missiles", explique Serguy Nayev, commandant des forces conjointes de l'armée ukrainienne.

Un échange massif de prisonniers militaires

Selon Volodymyr Zelensky, Moscou a envoyé depuis le 29 décembre près de 300 missiles et plus de 200 drones explosifs contre l'Ukraine. Mercredi, des volontaires s'unissent à Kiev pour ramasser les débris d'un immeuble éventré par une frappe. Dans ce contexte d'escalade des hostilités, l'Ukraine et la Russie ont annoncé, mercredi 3 janvier, la plus grande opération d'échange de prisonniers militaires depuis le début de la guerre. Ils sont plus de 230 dans chaque camp à rentrer chez eux, après plusieurs mois de captivité.