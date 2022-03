Guerre en Ukraine : l'armée russe continue sa progression sur tous les fronts

Des tirs de missiles sur la ville de M​ykolaïv, 500 000 habitants, lundi 7 mars au matin. C'est un quartier résidentiel proche d'une voie ferrée qui est visé. Au moins cinq immeubles sont touchés. Les vidéos sur les réseaux sociaux révèlent un paysage dévasté et des restes de missiles de plusieurs mètres encore au sol. Ces dernières 24 heures, tous les fronts sont sous les bombardements russes. A Kharkiv, la deuxième ville du pays, toujours aux mains des troupes ukrainiennes, le pilonnage laisse place à des scènes de désolation.

Manifestations et tirs de dispersion



L'hôpital fait face à l'arrivée de nouveaux patients, victimes d'explosions ou d'éclats d'obus. "Tout s'est enflammé et a commencé à s'effondrer. On était dans la fumée et le sol s'est écroulé sous nos pieds. On est tombés du 5ème au 3ème étage", raconte un habitant de Kharkiv. Au sud, dans la région de Kherson, ville passée sous contrôle russe, des Ukrainiens osent défier les militaires en face à face. Les Russes tirent en l'air pour tenter de les disperser. Des manifestations ont aussi lieu dans le centre de Kherson. Le maire de Marioupol décrit une ville bombardée et des habitants terrés dans les caves, en manque d'eau potable.