Guerre en Ukraine : l'armée russe consolide son avancée

Plus de 30 missiles et une vingtaine de drones ont été tirés par l'armée russe à Kiev, lundi 2 septembre. Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne.

Dans le ciel de Kiev (Ukraine), lundi 2 septembre, la lueur des frappes russes qui déferlent sur la capitale. Les autorités ukrainiennes évoquent plus de 30 missiles et une vingtaine de drones tirés par Moscou. Lors de ces attaques, au moins trois personnes ont été blessées et des incendies se sont déclenchés dans plusieurs quartiers de la ville, comme dans une école où les pensionnaires ont été réveillés in extremis.

Kharkiv également touchée

Dimanche 1er septembre, c'est Kharkiv, deuxième plus grande ville de l'Ukraine, qui a été fortement touchée. Les bombes ont éventré un centre commercial, faisant une cinquantaine de blessés, dont des enfants. Vladimir Poutine, le président russe, s'est félicité de l'offensive de son armée en Ukraine. Le mois d'août aura été marqué par la plus large avancée russe depuis octobre 2022.