Guerre en Ukraine : l'armée russe attaque un peu partout dans le pays

Jeudi 24 février, les troupes russes se sont déployées aux quatre coins de l’Ukraine, par les voies terrestres ou aériennes. Les Russes ont joué la carte de l’encerclement. "Des attaques russes ont été menées très tôt dans la matinée à l’est du pays, vers la région du Donbass. Mais aussi à l’ouest, à Kiev, la capitale. Les attaques et les invasions ont continué au fil de la journée, comme dans la ville de Soumy, en milieu d’après-midi, où les chars russes ont occupé l’une des principales avenues de la ville. Les Russes ont également frappé des aéroports fréquentés par des civils. Au nord, la centrale de Tchernobyl a été prise par l’armée russe", résume Nicolas Carvalho depuis la rédaction du 23h de franceinfo.

Des avions russes en direction de l'Ukraine

Autre point stratégique, l’aéroport militaire de Gostomel, attaqué par des hélicoptères russes et pris en quelques heures. "Cet aéroport pourrait permettre le déploiement massif de troupes et de blindés russes au plus près de Kiev. Des sources proches du gouvernement ukrainien ont fait état du décollage d’une vingtaine d’avions de transport militaire, qui pourraient transporter près de 2000 soldats russes. L’Ukraine a lancé une contre-attaque en début de soirée pour tenter de récupérer cet aéroport. Il n’est pas encore repris mais cela offre un peu de répit. Un répit dont on ne connait pas encore la durée pour Kiev", souligne Nicolas Carvalho.