Guerre en Ukraine : l'armée russe fait une "percée" à Kharkiv et affirme avoir pris le contrôle de deux villes du Sud

L'offensive russe se durcit en Ukraine, dimanche 27 février, au quatrième jour de l'attaque lancée par Vladimir Poutine. A Kharkiv, les autorités locales ont affirmé dimanche matin que l'armée russe avait réalisé une avancée, rapportant que de violents combats avaient lieu dans cette ville, la deuxième du pays. "Il y a eu une percée des véhicules légers de l'ennemi russe dans la ville de Kharkiv, y compris dans la partie centrale", a écrit sur Facebook un responsable local, Oleg Sinegoubov, ajoutant que les combats se poursuivaient et appelant les quelque 1,4 million d'habitants à ne pas sortir de chez eux.

>> Retrouvez dans notre direct les dernières informations sur la guerre en Ukraine

Dans le même temps, l'armée russe a affirmé, dimanche matin, avoir encerclé deux grandes villes du sud de l'Ukraine, Kherson et Berdiansk. "Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", qui comptent respectivement 290 000 et 110 000 habitants, a précisé le ministère russe de la Défense, cité par l'agence TASS.

Kiev tient toujours

A Kiev, la bataille continue. Les sirènes d'alarme anti-aérienne ont retenti dans la capitale dans la nuit de samedi à dimanche, a fait savoir le Service officiel des communications spéciales, appelant les habitants à se réfugier dans les abris de la capitale. Les forces russes "poursuivent leur offensive pour verrouiller Kiev" après avoir "terminé leur regroupement" sur le front nord, a de son côté affirmé l'armée ukrainienne samedi soir.

Des frappes ont touché un dépôt pétrolier à Vassylkiv, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev, provoquant un immense incendie, ainsi qu'un gazoduc à Kharkiv (est), a détaillé le Service officiel des communications spéciales. "Une odeur forte d'essence" a rempli la hall de la gare centrale de Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, a rapporté un journaliste sur place.

Nouvelles sanctions contre la Russie

L'armée russe a reçu samedi après-midi l'ordre d'intensifier les opérations en l'Ukraine, affirmant que Kiev avait refusé des négociations. "Toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions, en conformité avec le plan de l'offensive", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov.

Les Occidentaux ont réagi, samedi soit, en adoptant un nouveau train de sanctions plus dures : ils ont notamment décidé d'exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, un rouage essentiel de la finance mondiale, a annoncé le gouvernement allemand, qui préside le forum du G7. Cette action "empêchera les banques d'effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales, et par conséquent, les exportations et importations russes seront bloquées", a insisté a présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.