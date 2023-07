Guerre en Ukraine : l’accord sur les exportations de céréales via la mer Noire sera-t-il reconduit ?

L’accord sur les exportations de céréales via la mer Noire doit se terminer officiellement lundi 17 juillet au soir. Pour l’instant, Vladimir Poutine bloque toute reconduction.

De ce que l’on sait, Vladimir Poutine campe sur ses positions et martèle depuis plusieurs jours que, selon lui, les conditions ne sont pas réunies pour reconduire cet accord. Sa principale demande c’est de pouvoir à nouveau exporter sans entrave, notamment ses engrais, et au Brésil, grand producteur agricole. Il faut le savoir, l’Ukraine est un immense producteur céréalier : 33 millions de tonnes exportées l’an dernier.

Risque de crise alimentaire

En l’absence d’accord, le risque c’est une envolée des denrées alimentaires et donc une crise alimentaire potentiellement sévère dans les pays les plus pauvres, notamment en Afrique. En l’absence d’accord, ces derniers jours, la Turquie, l’Afrique du Sud et l’ONU ont essayé d’arracher un accord jusqu’à la dernière minute. Mais pour l’instant, cela bloque et les céréales ukrainiennes risquent, elles aussi, d’être bloquées un moment dans le port d’Odessa (Ukraine), explique le journaliste de France Télévisions, Ben Barnier, envoyé spécial à Kiev (Ukraine).