Guerre en Ukraine : Kramatorsk se prépare à l'offensive de l'armée russe

En Ukraine, les combats se concentrent sur le Donbass, et la ville de Kramatorsk est plus que jamais menacée. Les habitants se préparent à l'offensive russe. "La moitié des civils ont évacué et nous ne croisons plus maintenant que des vieillards dans les villages. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes renforcent leurs positions et creusent de nouvelles tranchées. Elles minent les ponts", décrit la journaliste Maryse Burgot, envoyée spéciale à Kramatorsk pour le 8 Heures de France 2, vendredi 15 avril.



Un défi pour les forces ukrainiennes

La journaliste précise par ailleurs que les soldats ukrainiens "enlèvent aussi certains panneaux de signalisation dans les villes pour que les Russes soient perdus si jamais ils avancent jusqu'ici". "Ce qui est sûr, c'est que cette offensive est un défi pour les forces ukrainiennes, d'abord parce qu'ici, le paysage est très plat, peu boisé avec des petites agglomérations, donc c'est plus compliqué qu'à Kiev", poursuit Maryse Burgot, qui souligne aussi "la supériorité militaire incontestable des Russes, qui ont beaucoup plus de chars, d'artillerie et d'aviation".