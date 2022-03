Guerre en Ukraine : Kiev se prépare à une attaque imminente

Le cortège de chars russe se rapproche dangeureusement de la capitale ukrainienne. Cependant, les habitants sont plutôt confiants et sont prêts à en découdre avec leurs moyens. En direct de Kiev (Ukraine), l'envoyée spéciale du 13 Heures Dorothée Olliéric fait le point sur la situation.

En direct de Kiev, Dorothée Olliéric fait le point sur la situation, alors que plane la menace d’une attaque imminente sur la capitale ukrainienne. "Les habitants redoutent une offensive de cette colonne avec une centaine de chars à 20-25 km seulement de Kiev. Ils continuent néanmoins à dire que leur armée va pouvoir repousser cet assaut", explique-t-elle tandis que de nouvelles sirènes retentissent. "Les Ukrainiens ne sont pas défaitistes et accueillent tout cela avec calme et dignité, sans paniquer. Ils savent pourtant que cette bataille de Kiev va changer l’avenir de l’Ukraine", poursuit-elle.

Mourir pour l'Ukraine

"Nous ne sommes pas dans le Donbass. La ville n’est pas préparée à un tel assaut. Ils n’auraient jamais pensé que la guerre viendrait jusqu’ici. Derrière il y a tous ces volontaires qui avec un fusil d’assaut, avec des roquettes ou des cocktails Molotov, sont prêts à en découdre avec les Russes. Ce matin encore des Ukrainiens me disaient qu’ils resteraient et défendraient la ville jusqu’au bout et qu’ils étaient prêts à mourir pour l’Ukraine", conclut Dorothée Olliéric.