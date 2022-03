Guerre en Ukraine : Kiev résiste, l'armée ukrainienne récupère la ville de Makariv

Kiev, la capitale ukrainienne, résiste à l'offensive russe depuis le début du conflit. "On est en train de s'installer dans une guerre d'usure. Les Russes n'ont plus d'avancée significative, et même dans certains endroits, ils se retrouvent dans une position défensive", rapporte la journaliste Agnès Vahramian, envoyée spéciale à Kiev, en direct pour le 8 Heures, vendredi 25 mars.

Des problèmes de logistique pour les Russes

Aux portes de Kiev, au nord-ouest, "les Ukrainiens tentent maintenant de les encercler", poursuit la journaliste, qui ajoute qu'à l'est, "ils ont fait reculer les chars russes à peu près de 30 kilomètres". "Hier, nous étions dans la ville de Makariv, qui a été reconquise par l'armée ukrainienne", précise Agnès Vahramian. Les troupes russes auraient par ailleurs des problèmes de logistique. "Un maire nous confiait hier avoir entendu les Russes parler à la radio et se plaindre notamment qu'ils n'avaient plus d'essence, et que les troupes fraîches n'arrivaient pas assez vite", explique l'envoyée spéciale.