Guerre en Ukraine : Kiev et Kharkiv, au centre des combats, résistent toujours face à l’offensive russe

A. Lay, @RevelateursFTV, C. Ricco

Les forces ukrainiennes continuent de riposter, dimanche 27 février. Au bout de la rue, se trouvent les forces russes. À Kharkiv, elles sont entrées dans la deuxième ville du pays. Les tirs et les explosions n’en finissent plus. Une habitante apeurée filme la scène et appelle à l’aide. Malgré la pression russe, Kharkiv est toujours sous contrôle ukrainien. "Ils sont ici, ils sont abandonnés tous leurs véhicules", constate un soldat ukrainien. Un quartier résidentiel est devenu un champ de bataille.



Les soldats veillent sur le palais présidentiel ukrainien

À 30 km de là, des corps de combattants russes gisent sur le sol, dans la rue. "Nous avons quatre cadavres, ce sont des Moscovites", se félicite un soldat ukrainien. Dans le même temps, l’armée russe affirme gagner du terrain notamment entre la région du Donbass et la Crimée. Kiev est toujours en ligne de mire. Sur le toit du palais présidentiel ukrainien, des soldats veillent. Les habitants fabriquent eux-mêmes des cocktails Molotov pour se défendre ainsi que des sacs de sable pour se créer des avant-postes.