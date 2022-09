Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir repris vingt localités dans l'est du pays

Une contre-offensive éclair. L'Ukraine a déclaré lundi 12 septembre avoir repris "plus de vingt localités" en 24 heures dans l'est du pays, dont la ville d'Izioum, décrite comme stratégique. Quelques heures plus tard, Moscou a dit bombarder les zones fraîchement reprises et a répété vouloir poursuivre son intervention en Ukraine "jusqu'à ce que les objectifs soient atteints".

>> Retrouvez les derniers développements de la guerre en Ukraine dans notre direct

L'avancée des soldats ukrainiens concerne les régions de Kharkiv et de Donetsk a fait savoir l'armée ukrainienne. Sur l'ensemble de la ligne de front, ses forces "ont réussi à chasser l'ennemi" en 24 heures, a-t-elle ajouté, assurant que "les troupes russes abandonnent leurs positions hâtivement et s'enfuient". Cette percée à l'est fait écho à d'autres avancées dans le sud du pays, où deux semaines de contre-offensive ont permis à Kiev de récupérer 500 km2 de territoires dans la région de Kherson – notamment les localités de Vysokopillia, Biloguirka, Soukhy Stavok et Myrolioubivka.

Des bombardements russes en réaction

Après avoir concédé ces pertes, l'armée russe a déclaré lundi une série de bombardements sur les localités retombées aux mains des forces ukrainiennes. "Les forces russes aérospatiales et d'artillerie continuent de mener des frappes précises sur les unités et les réserves des forces armées ukrainiennes", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

"Dans les zones des localités de Koupiansk et d'Izioum, des combattants et des équipements de la formation nationaliste 'Kraken', de la 113e brigade de défense territoriale et de la 93e brigade mécanisée ont été touchés", a-t-il ajouté, affirmant que 250 militaires ukrainiens avaient été tués – ce que Kiev n'a pas confirmé. Le ministère russe a aussi déclaré que des bombardements étaient en cours dans la région de Kherson.