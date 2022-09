DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev annonce de nouvelles avancées et accuse Moscou de représailles sur le réseau électrique

Ce qu'il faut savoir

La contre-offensive se poursuit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 11 septembre que son armée avait repris aux Russes la ville stratégique d'Izioum, dans l'est de l'Ukrain. L'Ukraine a revendiqué tout au long du week-end de nouveaux succès militaires contre l'armée russe dans les parties orientale et méridionale de son territoire, Moscou reconnaissant avoir perdu du terrain. Suivez notre direct.

Izioum aux mains des Ukrainiens. Selon les experts militaires, la perte de cette ville stratégique par Moscou risque de freiner sérieusement ses ambitions militaires dans l'Est ukrainien. Dans son allocution, Zelensky a également revendiqué la prise de Balakliïa et Koupiansk.

Des attaques contre le réseau électrique. Dans la soirée de dimanche, cette zone du nord-est de l'Ukraine a subi de vastes coupures d'électricité, imputées aux "terroristes russes" par Zelensky. "Une coupure totale de courant dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, une partielle dans les régions de Zaporijjia, de Dnipropetrovsk et de Soumy", mais "aucune installation militaire" touchée, a écrit dans un communiqué le président. "Le but est de priver les gens de lumière et de chauffage", a-t-il ajouté.

Moscou reconnaît son retrait. Samedi, l'armée russe avait admis avoir "retiré" ses unités présentes dans les environs de Balakliïa et d'Izioum afin de les "regrouper" près de Donetsk, l'une des capitales des séparatistes prorusses, plus au sud.