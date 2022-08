Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir reçu de nouvelles armes occidentales de longue portée

Le ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, a remercié les Etats-Unis et l'Allemagne après la livraison de pièces d'artillerie lourde, capitales face aux troupes russes.

Face à la puissance de feu russe, ces armes de longue portée sont vitales pour Kiev. L'Ukraine dit avoir reçu de nouveaux systèmes de lance-roquettes multiples des Etats-Unis et d'Allemagne. Au total, quatre nouveaux lance-roquettes américains HiMars et le premier d'un lot de Mars II allemands sont arrivés en Ukraine, a déclaré sur Twitter le ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov. Kiev réclame régulièrement ces armements, estimant qu'ils peuvent modifier la dynamique sur le champ de bataille.

Oleksiï Reznikov s'est dit "reconnaissant" vis-à-vis du président Joe Biden et de son homologue américain Lloyd Austin d'avoir "renforcé" l'armée ukrainienne. "Nous avons prouvé être des opérateurs intelligents de ces armes. Le son de la volée de HiMars est devenu le succès majeur de cet été sur les lignes de front", a-t-il ajouté. A ce jour, les Etats-Unis ont livré une vingtaine de systèmes HiMars à l'Ukraine, dans le cadre de leur programme d'aide face à l'attaque russe. Le ministre de la Défense a également remercié son homologue allemande, Christine Lambrecht, de la part des artilleurs ukrainiens, qui "saluent nos partenaires allemands".

Cibler des points stratégiques

L'arrivée des systèmes d'artillerie occidentaux de longue portée a changé la donne. "Ils permettent de frapper plus en profondeur en territoire occupé que d'autres systèmes d'artillerie, et ainsi viser des points stratégiques comme des dépôts de carburant, de munitions ou des plateformes de logistique et de maintenance russes", expliquait à franceinfo Christine Dugoin-Clément, chercheuse associée à la chaire "risques" du laboratoire de recherche IAE de Paris-Sorbonne Business School.

Le mois dernier, le ministre Oleksiï Reznikov avait demandé à Washington d'envoyer davantage de ces pièces d'artillerie, affirmant qu'ils avaient servi pour pour détruire une trentaine de postes de commandement et de dépôts de munitions russes. Selon lui, l'Ukraine a besoin d'au moins 100 unités pour une contre-offensive efficace contre les troupes de Moscou.

Washington salue l'"excellente" utilisation des HiMars par l'armée ukrainienne. En revanche, la Maison Blanche a, jusqu'à présent, refusé de livrer à l'Ukraine des systèmes de longue portée qui pourraient atteindre la Russie, malgré les demandes répétées de Kiev.