Guerre en Ukraine : Kiev accuse Moscou de faire baisser les volumes de gaz russe envoyés vers l'Europe

De l'eau dans le gaz. Le volume de gaz russe transitant par l'Ukraine vers l'Europe a nettement baissé mercredi 11 mai, ont indiqué Moscou et Kiev. L'Ukraine met en cause la prise de contrôle par les Russes d'infrastructures gazières dans l'est du pays. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe, fin février, que le transit de gaz est perturbé de la sorte, a indiqué à l'AFP l'entreprise énergétique Naftogaz.

L'opérateur ukrainien des gazoducs Ogtsou a de son côté affirmé, dans un communiqué, que le groupe russe Gazprom avait fermé le robinet vers une branche ukrainienne du gazoduc après ses déclarations de la veille. Ogtsou a averti mardi soir ne plus pouvoir assurer le transit habituel en raison de la présence des forces russes dans les installations de Sokhranivka et Novopskov, dans la région de Louhansk et par lesquelles transite un tiers du gaz russe destiné à l'Europe. Il a dénoncé "des prélèvements illégaux" du "gaz destiné au transit", envoyé selon Kiev vers des territoires occupés par la Russie dans l'est de l'Ukraine, sans donner de chiffres. L'opérateur ukrainien demande que le gaz russe soit orienté vers un autre point de passage, à Soudja, situé dans les territoires contrôlés par Kiev.

Une baisse de 25% en Allemagne

Gazprom a de son côté démenti mardi tout cas de "force majeur" et argué qu'il était impossible de dérouter les volumes pour des "raisons technologiques". Il a confirmé à l'agence russe Tass que les volumes baisseraient ce jour à 72 millions de m3, mais a indiqué que 95,8 millions de m3 avaient été livrés la veille. Selon les chiffres publiés par Ogtsou mercredi matin, les volumes passant par Sokhranivka sont tombés à zéro et ceux de Soudja doivent être augmentés, mais pas suffisamment pour compenser la baisse.

En Allemagne, l'agence gouvernementale chargée de l'énergie a constaté une baisse de 25%. "En raison de la réduction du transit, les volumes de gaz acheminés vers l'Allemagne via l'Ukraine (par le gazoduc Megal) ont diminué de 25% par rapport" à mardi, a précisé cette agence sur son site internet, assurant toutefois que "ces volumes sont actuellement compensés par des flux plus importants, notamment en provenance de Norvège et des Pays-Bas".