Guerre en Ukraine : Joe Biden veut replacer les Etats-Unis au centre du jeu

Joe Biden était en Europe, et plus précisément à Bruxelles, en Belgique, jeudi 24 mars, alors que des sommets avaient lieu, comme celui de l'OTAN ou du G7. Un déplacement qui marque le retour des Etats-Unis dans les affaires internationales, avec la guerre qui continue de faire rage depuis l'invasion russe. "Avec cette guerre en Ukraine, Joe Biden a été en quelque sorte forcé de sortir de son isolationnisme et de rompre avec le slogan de prédécesseur, 'America first'", précise Camille Guttin, à Washington.

L’importance de l’opinion publique

"Aujourd’hui, les Etats-Unis doivent trouver le juste équilibre entre assumer leur rôle de leader des démocraties occidentales face aux autocrates et d’un autre côté, ils ne veulent absolument pas intervenir militairement", poursuit-elle. Les précédents en Irak et en Afghanistan sont encore dans toutes les têtes, et l’opinion publique n’est pas favorable à une intervention militaire, même si des élus poussent pour plus d’interventionnisme.