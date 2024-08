Guerre en Ukraine : Joe Biden a appelé Volodymyr Zelensky et annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Ils ne relâchent pas l'effort. Les Etats-Unis vont livrer un nouveau paquet d'aide militaire, notamment des missiles antiaériens, à l'Ukraine, a annoncé vendredi 23 août Joe Biden après avoir appelé son homologue Volodymyr Zelensky. Malgré l'invasion russe, écrit le président américain dans un communiqué, l'Ukraine "est toujours un pays libre. Et la guerre prendra fin avec une Ukraine libre, souveraine et indépendante", a-t-il martelé à la veille de la fête ukrainienne de l'Indépendance.

"Cette nouvelle enveloppe comprend des missiles antiaériens pour protéger les infrastructures essentielles de l'Ukraine, de l'équipement anti-drones et des missiles anti-blindés pour combattre les nouvelles tactiques russes sur le champ de bataille" ainsi que des munitions, a déclaré Joe Biden, sans préciser le montant de l'aide.

De nouvelles sanctions contre la Russie

Son gouvernement avait également annoncé plus tôt vendredi une nouvelle série de sanctions visant 400 entités et individus, en Russie, au Bélarus et dans d'autres pays, parmi lesquels une soixantaine d'entreprises technologiques de la défense, dont "les produits et services permettent à la Russie de soutenir son effort de guerre" en Ukraine.

Depuis le début de la guerre, Washington est le premier soutien de Kiev avec un total, à ce jour, de 55 milliards de dollars d'aide militaire et de sécurité. "La Russie ne l'emportera pas dans ce conflit. Le peuple indépendant ukrainien l'emportera et les Etats-Unis, avec ses alliés et ses partenaires, vont continuer à se tenir solidement à ses côtés", a encore dit Joe Biden. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi soir avoir remercié au téléphone Joe Biden de la nouvelle aide militaire américaine, soulignant l'"urgence" pour l'Ukraine de recevoir davantage d'armes.