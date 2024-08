Guerre en Ukraine : la Russie exclut des négociations après l'offensive ukrainienne sur son sol

Kiev a revendiqué le contrôle par ses forces de plus de 1 250 km2 et de 92 localités sur le territoire russe. Volodymyr Zelensky a affirmé vouloir forcer le Kremlin à s'asseoir pour des négociations "équitables".

La Russie a exclu lundi 19 août toute négociation "à ce stade" avec l'Ukraine après l'offensive transfrontalière, toujours en cours, lancée par Kiev il y a près de deux semaines, tandis que les troupes russes continuent leur progression dans l'est ukrainien. Dans une guerre de déclarations entre Moscou et Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que ses forces "atteignent [leurs] objectifs" dans la région russe de Koursk, où elles ont déclenché une opération d'une ampleur sans précédent le 6 août.

Il a revendiqué le contrôle par ses forces de plus de 1 250 km2 et de 92 localités sur le territoire russe, soit légèrement plus qu'en fin de semaine dernière. Il a également confirmé ne pas avoir informé à l'avance ses alliés occidentaux de la préparation de l'offensive sur le territoire russe, estimant que leurs inquiétudes "naïves et illusoires" quant à une escalade avec Moscou étaient désormais "en miettes". Il a expliqué que l'un des objectifs de cette offensive surprise est de forcer le Kremlin à s'asseoir pour des négociations "équitables".

"Nous devons forcer la Russie, de toutes nos forces et avec nos partenaires, à faire la paix." Volodymyr Zelensky, président ukrainien

"A ce stade, compte tenu de cette aventure, nous ne discuterons pas", a cependant déclaré lundi le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, au média russe Shot. "Pour l'instant, il serait tout à fait inapproprié d'entamer un processus de négociation", a-t-il ajouté.

Nouvelle prise importante dans le Donbass

Les négociations de paix entre Moscou et Kiev sont inexistantes depuis le printemps 2022 et l'échec d'une première série de pourparlers. La Russie exige que l'Ukraine accepte l'annexion d'une partie de son territoire alors que Volodymyr Zelensky estime qu'une paix ne peut être possible que si l'armée russe se retire complètement. Le président ukrainien dit vouloir élaborer d'ici à novembre, date de la présidentielle aux Etats-Unis, un plan qui servirait de base à un futur sommet pour la paix auquel le Kremlin devrait être convié.

Si l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk a reçu beaucoup d'attention en portant pour la première fois à grande échelle les hostilités sur le sol de l'assaillant, l'épicentre des combats demeure le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe a annoncé y avoir pris une nouvelle localité "importante", celle de Zalizné, qui comptait quelque 5 000 habitants avant l'invasion russe, dans la région ukrainienne de Donetsk.

Volodymyr Zelensky a lui une nouvelle fois appelé ses alliés occidentaux à autoriser l'utilisation des missiles à longue portée qu'ils ont livrés à son pays, pour frapper des cibles sur le territoire russe, afin d'"arrêter l'avancée russe" dans l'est. La prise de Zalizné survient alors que les forces russes, plus nombreuses et mieux équipées, se rapprochent aussi de la ville de Pokrovsk, un important nœud logistique.