Reportage "Toute la ville de Koursk sera difficile à contrôler" : l'armée ukrainienne tente de ralentir la progression des Russes dans l'est de l'Ukraine

Les armées russe et ukrainienne continuent d'avancer leurs pions dans la région de Koursk, depuis l'incursion des Ukrainiens. Pendant ce temps, Moscou intensifie ses efforts dans l’est de l’Ukraine.

En Ukraine, les deux camps poursuivent leur guerre d'usure. Kiev consolide ses gains territoriaux en Russie, dans la région de Koursk, sans toutefois progresser significativement durant ces derniers jours. La Russie, de son côté, intensifie son effort de guerre dans la région de Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine.

S’enfoncer le plus profondément possible en territoire russe n’est pas l’option privilégiée actuellement par les Ukrainiens. La grande ville de Koursk, par exemple, semble hors de portée de Kiev, comme le confie ce jeune gradé qui combat dans la région.

"Toute la ville de Koursk sera difficile à contrôler. Il faut beaucoup d’hommes pour cela. Ensuite, il faudrait aussi des gens pour l’administrer. De toute façon, nous ne voulons pas gérer ces territoires, assure-t-il. On n’a pas l’objectif de récupérer plus de terres ennemies pour les garder pendant des années. Pour le moment, c’est juste une zone sanitaire pour protéger Soumy et Kharkiv."

Ralentir la progression russe

Créer des zones sanitaires, repousser l’artillerie russe dans ses terres, multiplier les incursions à plusieurs endroits de la frontière : voilà les priorités de Kiev actuellement. L'armée ukrainienne tente également de ralentir la progression russe dans la région de Pokrovsk. "Là-bas, les Russes ont déployé d’importantes ressources, à peu près 50 000 soldats. Ils avancent d’environ un kilomètre tous les trois à quatre jours. Est-ce qu’ils vont arriver jusqu’à Pokrovsk ?, se demande Oleksy Hetman, expert militaire et ancien haut gradé de l’armée ukrainienne. On espère que non, grâce aux importantes fortifications qui ont été construites autour de la ville."

D’après cet expert, la région de Pokrovsk représente géographiquement 5% de la ligne de front, mais concentre la moitié des combats actifs actuellement en Ukraine.