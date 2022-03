Guerre en Ukraine : Heineken et Carlsberg annoncent leur retrait de Russie

Le brasseur néerlandais Heineken compte 1 800 collaborateurs en Russie et le danois Carlsberg 8 400 employés.

Moins de bières dans les rayons russes. Le brasseur néerlandais Heineken annonce qu'il quitte la Russie, où il compte 1 800 employés. L'activité du groupe en Russie n'est "plus viable dans l'environnement actuel", a souligné le deuxième plus gros brasseur mondial. "Nous visons une cession ordonnée de notre entreprise à un nouveau propriétaire en pleine conformité avec les lois internationales et locales", a précisé Heineken.

Le brasseur prévoit que la transaction lui coûtera 400 millions d'euros en raison de la perte de valeur de l'actif et autres "charges exceptionnelles". Le groupe a garanti le paiement des salaires de ses 1 800 collaborateurs en Russie jusqu'à fin 2022.

"Une vente complète de nos activités en Russie"

Le brasseur danois Carlsberg a également annoncé son retrait de Russie et la mise en vente de ses importantes activités dans le pays, qui comptent 8 400 employés. "Nous avons pris la décision difficile et immédiate de viser une vente complète de nos activités en Russie, ce que nous pensons être la chose à faire dans le contexte actuel. Une fois finalisée, nous n'aurons plus de présence en Russie", explique le groupe dans un communiqué.