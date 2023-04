Guerre en Ukraine : François Hollande piégé par deux humoristes russes

L'ex-chef de l'Etat pensait s'entretenir avec l'ancien président ukrainien Petro Porochenko lors de cet entretien en visioconférence qui a eu lieu début février.

L'ex-chef de l'Etat François Hollande a été piégé, début février, par le duo d'humoristes et imitateurs russes "Vovan" et "Lexus", qui se sont fait passer pour l'ancien président ukrainien, Petro Porochenko. Une farce relayée par certains médias et sur les réseaux sociaux depuis jeudi 6 avril.

L'enregistrement, d'une quinzaine de minutes, est un entretien en visioconférence sur la situation en Ukraine. Les humoristes ont réalisé leur canular à l'aide d'une probable technologie de "deepfake".

"Je ne savais pas du tout que c'était une manipulation. [La prise de contact] est passée par une personne qui s'est présentée comme le directeur de cabinet de Porochenko ; on a vérifié que c'était bien lui, on n'avait pas de raison de se douter de quoi que ce soit", a expliqué l'ancien président de la République auprès de nos confrères de CheckNews.

Polémique sur les accords de Minsk

Durant cet échange, le faux Petro Porochenko évoque à trois reprises les accords de Minsk, signés en 2015. Des internautes se sont saisis de cette vidéo. Selon eux, l'ancien président français y admettrait que les accords de Minsk étaient une stratégie de l'Otan pour militariser l'Ukraine. "François Hollande avoue que les accords de Minsk étaient faits non pas pour être respectés, mais pour préparer l'Ukraine à l'offensive !", a ainsi tweeté le chef du mouvement d'extrême droite Les Patriotes, Florian Philippot. Elon Musk a quant à lui demandé dans un tweet si ces propos étaient "vrais".

"Dans aucun de mes propos, parce que c'est sur ça qu'ils essayent de mettre l'accent, je n'ai laissé penser que nous aurions signé les accords de Minsk pour permettre aux Ukrainiens de préparer la guerre", a répondu François Hollande à CheckNews. Il assure y avoir défendu une position qu'il tient "dans toutes les interviews, sur les accords de Minsk et sur la responsabilité russe".

Le duo n'en est pas à son coup d'essai, et a déjà réussi à tromper des dizaines de personnalités. En novembre 2022, les humoristes russes avaient appelé le président polonais, Andrzej Duda, en se faisant passer pour Emmanuel Macron. La conversation de sept minutes avait eu lieu le jour où un projectile militaire a tué deux personnes sur le territoire polonais.