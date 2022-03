Guerre en Ukraine : François Hollande appelle à "arrêter les livraisons de gaz venant de Russie pour l'Europe"

Invité mercredi 9 mars sur France Inter, l'ex-président de la République, François Hollande appelle à "arrêter les livraisons de gaz venant de Russie pour l'Europe", à la veille du sommet des 27 pays européens au château de Versailles les jeudi 10 et vendredi 11 mars.

"Il n'y a qu'une décision majeure qui doit être prise, c'est de suspendre les livraisons de gaz et de pétrole (…) c'est la seule arme qui nous reste d'importance", car "le tiers des recettes budgétaires de la Russie, c'est le gaz", a estimé François Hollande.

Un choix "difficile", "douloureux" et "nécessaire"

"C'est un choix difficile" même si "la France peut s'organiser, non sans mal". En revanche, reconnaît l'ancien président, "les pays notamment de l'Est qui sont à 100% dépendants, c'est beaucoup plus lourd. Et pour l'Allemagne qui est à 50% de dépendance c'est également un choix douloureux, sûrement, périlleux, c'est possible, mais nécessaire".

"Il faut un plan à moyen terme avec une application immédiate pour certains pays. Il y a là l'occasion pour l'Europe d'avoir un nouveau modèle énergétique." François Hollande à France Inter

Pour l'ancien chef d'Etat, "cela suppose un changement complet de modèle. (...) Il faut nous sortir de la dépendance à l'égard du gaz, ce qui suppose de faire monter les renouvelables beaucoup plus rapidement et amplement que nous ne l'avions imaginé." "Cela suppose aussi que nous gardions et que nous prolongions les centrales existantes", poursuit l'ancien chef de l'Etat. "Là, on va avoir à faire un choix qui doit être politique, économique et écologique", conclut-il.