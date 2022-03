DIRECT. Guerre en Ukraine : des milliers de civils évacués, de nouveaux cessez-le-feu attendus mercredi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Des réfugiés ukrainiens continuent d'arriver en France. Leur accueil, à Metz (Moselle), Troyes (Aube) ou encore Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir), fait la une de plusieurs quotidiens régionaux ce matin.















: Alors que la presse nationale se questionne sur la façon dont l'Europe peut résoudre cette crise, la presse régionale se fait l'écho de ses conséquences concrètes : la flambée des prix dans les stations service.















: Comment se passer de l'énergie russe, notamment le gaz ? La question continue de préoccuper l'Europe, et fait la une de nombreux quotidiens ce matin.



















: "La marge de manœuvre est quasiment inexistante, nous n'avons pas le droit de vendre à perte. Donc ces hausses de plus de 10 centimes à la semaine actuellement, nous sommes obligés évidemment de les répercuter. Là-dessus, nous prenons très peu de marges."



Le PDG du groupe de grande distribution Système U s'inquiète de la hausse des prix du pétrole. "On achète et on est obligés de répercuter ce prix-là", affirme-t-il. Il explique que la hausse est aggravée par la perte de valeur de l'euro par rapport au dollar, et se ressent particulièrement sur le gazole, devenu plus cher que le sans plomb 95, "du jamais vu".

: L'Agence internationale de l'énergie atomique annonce qu'elle ne reçoit plus les données "des systèmes de contrôle des garanties" installés à la centrale nucléaire de Tchernobyl, sous contrôle de la Russie depuis le début de l'invasion. La transmission a été "coupée". Ces systèmes permettent à l'AIEA d'être informée de l'état des matériaux nucléaires présents sur le site, et de détecter une éventuelle utilisation abusive de ceux-ci. L'AIEA ne détaille pas, dans son communiqué, si elle craint un tel scénario.

: Le risque d'un défaut de la Russie sur le remboursement de sa dette souveraine est "imminent", affirme l'agence de notation Fitch, qui a abaissé la note de la dette russe.

: Hier soir, cinq personnes, dont deux bébés, sont mortes dans une frappe sur des maisons à Malyn, près de Jytomyr, au nord-ouest de Kiev, affirment les services de secours ukrainiens.

: Selon un responsable de la présidence ukrainienne, citée par les médias du pays, plus de 5 000 personnes ont pu être évacuées hier de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, à la faveur du cessez-le-feu. "Mais ce n'est qu'un pourcent de ce que nous devons faire, de ce qui est attendu par mon peuple, par les Ukrainiens qui sont coincés", a commenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un nouveau message vidéo hier soir. L'armée russe promet une nouvelle trêve aujourd'hui.







: Bonjour @Jeanne. C'est difficile à dire. Hier soir, la Pologne avait publiquement annoncé qu'elle était prête à donner ces avions aux Etats-Unis, mais qu'elle ne déciderait pas seule et que le plan devait être approuvé par l'Otan "à l'unanimité". Washington, de son côté, a renvoyé la balle à la Pologne en lui confiant la responsabilité de la décision finale. La situation semble donc bloquée. Cependant, le porte-parole du Pentagone affirme dans son communiqué que Washington va "poursuivre les consultations avec la Pologne et les autres alliés de l'Otan sur ce sujet et ses difficultés logistiques".

: Bonjour FI ! Après l'abandon du plan "d'échange" avec la Pologne, aucune chance de fournir des avions à l'Ukraine ?

: Des médias américains avaient pourtant évoqué ce possible don d'avions de combat à l'Ukraine en citant notamment des responsables américains. Mais le fait que ces appareils décollent "d'une base Etats-Unis/Otan en Allemagne pour voler vers un espace aérien disputé avec la Russie au-dessus de l'Ukraine" a finalement été jugée trop risquée, fait comprendre le Pentagone. Si Washington ne le dit pas explicitement, le risque de la manœuvre était sans doute d'être considéré comme cobelligérant par la Russie.

: Les Etats-Unis ont rejeté, cette nuit, un plan qui aurait vu la Pologne leur donner des avions Mig-29 en vue de les donner à l'Ukraine. "Nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit viable", car elle suscite "de sérieuses préoccupations pour l'ensemble de l'Otan", a commenté un porte-parole du Pentagone, John Kirby.









(Cuneyt Karadag / Anadolu Agency via AFP)

: Voici les principales informations de ces dernières heures :



Les frappes russes se poursuivent en Ukraine, de même que les évacuations de civils. Cette nuit, les Etats-Unis ont renoncé à un projet de livraison à l'Ukraine d'avions de combat donnés par la Pologne.





#UKRAINE La pression continue de grimper sur la Russie. Hier, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont banni les importations de pétrole russe, et McDonald's, Coca-Cola et Starbucks ont annoncé leur retrait du pays.









De 9,7 millions d'euros pour Valérie Pécresse à 122 000 euros pour Philippe Poutou, en passant par un demi-million de patrimoine pour Emmanuel Macron : voici les déclarations de patrimoine et d'intérêts des 12 candidats à la présidentielle.





Dans une enquête de Mediapart, huit femmes accusent le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Eric Zemmour de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles. Certaines témoignent face caméra pour la première fois.