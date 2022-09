Guerre en Ukraine : face à la guerre, la solidarité de certains habitants

Musique à fond dans l'habitacle, un brin nerveux, Yaros repart une fois de plus en mission. "On part à Orikhiv. C'est une ville située tout près de la ligne de front, à deux kilomètres seulement des forces russes", détaille le fondateur de l'association Always Believe. Cet ancien marin, employé sur les tankers pétroliers, a changé de costume. Il doit désormais porter un gilet pare-balles pour travailler. Avant la guerre, il aimait voyager et faire la fête, mais la destruction de sa ville natale, Marioupol, a tout changé.

Il a investi toutes ses économies pour aider

Il y a six mois, il a fondé sa propre association et investi 16 000 euros, toutes ses économies, pour aider ceux qui ont tout perdu. Dans les sacs plastiques qu'il transporte puis distribue, on trouve quelques denrées alimentaires, comme des pâtes, des boîtes de conserve ou du shampooing. Des biens essentiels dans cette ville détruite à 70%. "On ne sait pas quoi faire. L'hiver arrive, on vit dans un appartement, mais comment on va faire ? On n'a plus de gaz, à chaque bombardement l'électricité est coupée. On n'a pas d'eau courante non plus. C'est ça la vie, ici, près du front", déplore une femme.