Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron à la rencontre des soldats de l'Otan en Roumanie

Mardi 14 juin, Emmanuel Macron s'est rendu en Roumanie, à la rencontre des quelque 500 soldats français de l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) qui y sont déployés. Un déplacement sur un terrain diplomatique compliqué. "Emmanuel Macron a commencé son déplacement en Roumanie par une rencontre avec les soldats français sur cette base de l'Otan. 500 d'entre eux participent à ce dispositif. 'Vous pouvez être fiers de ce que vous faites', leur a lancé le chef de l'état. Il s'agit d'une base stratégique car dans le cadre du conflit ukrainien, on se situe tout juste sur les bords de la mer Noire. Cet engagement témoigne, selon le président, de la crédibilité de la France au sein de l'Otan et avec les alliés européens", explique Guillaume Daret, envoyé spécial à Constanta (Roumanie) pour France Télévisons et franceinfo.

Une visite en Ukraine cette semaine ?

Après cette visite en Roumanie, Emmanuel Macron prendra la direction de la Moldavie. "Il s'agit d'un pays qui se sent encore un peu plus menacé par la Russie. Ce sera aussi l'occasion d'expliquer ses positions et prises de paroles, alors qu'il a parfois été critiqué pour continuer d'entretenir le dialogue avec Vladimir Poutine. On ne sait toujours pas s'il se rendra en Ukraine en fin de semaine, alors que circule toujours l'hypothèse d'un rassemblement avec d'autres leaders européens. L'Elysée refuse toujours de confirmer", conclut-il.