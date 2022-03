Guerre en Ukraine : échec des forces russes ou manœuvre tactique ? Le décryptage de Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po

Les forces russes semblent reculer dans plusieurs villes en Ukraine. Invité sur le plateau du 23 heures de Franceinfo dimanche 27 mars, Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et directeur de la publication de Desk Russie, livre son analyse sur l’avancée du conflit.

Dans certaines villes en Ukraine, il semble que les troupes russes reculent peu à peu. Invité sur le plateau du 23 heures de Franceinfo dimanche 27 mars, Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et directeur de la publication de Desk Russie, estime que d’un côté, "il y a un échec majeur des forces russes, on l’a vu déjà depuis un certain temps, qui sont obligées de reculer parce que la résistance ukrainienne est tellement forte qu’elles-mêmes, ces troupes, n’étaient pas véritablement préparées". Il ajoute que cela pourrait aussi être "une manœuvre tactique". "Ça peut être une tactique pendant un mois ou deux mois du côté des Russes pour essayer de reconstituer les forces pour réarmer, réentraîner les soldats, trouver d’autres régiments qui vont venir remplacer ceux qui sont aujourd’hui un peu trop fatigués ou défaits", détaille-t-il.

"Aujourd’hui, on ne voit vraiment pas ce qu’il pourrait y avoir comme négociations"

Une nouvelle session de négociations va s’ouvrir lundi 28 mars. Volodymyr Zelensky s’est, lui, adressé aux médias russes, mettant en avant la neutralité de l’Ukraine. Selon Nicolas Tenzer, le président ukrainien "montre sa bonne volonté mais il sait parfaitement que du côté russe, il n’y a pas de répondant. La Russie veut véritablement détruire l’Ukraine. Elle veut en tout cas continuer à occuper, et occuper largement, tout l’est de l’Ukraine, c’est-à-dire toute la région du Donbass". "Aujourd’hui, on ne voit vraiment pas ce qu’il pourrait y avoir comme négociations", explique-t-il.

Concernant ce conflit en Ukraine, des dirigeants de pays se veulent neutres ou semblent hésiter entre la Russie et l’Ukraine. Certains ne veulent pas se fâcher avec Moscou. "C’est une posture délicate et c’est une posture dont les pays qui s’y livrent ne sortent pas grandis", déclare Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et directeur de la publication de Desk Russie.