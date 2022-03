Guerre en Ukraine : des Ukrainiens rejoignent leur pays pour apporter leur aide

À la gare de Przemysl (Pologne), mardi 15 mars, de nombreux Ukrainiens se pressent pour rejoindre leur pays. Hommes, femmes, parfois expatriés souhaitent s'engager pour défendre l'Ukraine. "Je vais y retourner pour aider. Je suis soignante et les hôpitaux ont besoin d'aide", affirme Iryna Orel, une Ukrainienne retournant à Odessa.

Participer à l'effort de guerre

Malgré les nouvelles frappes russes en direction de Kiev (Ukraine), certains ont décidé de se rendre jusque dans la capitale pour sauver les habitants encore pris au piège. "Je vais aider à évacuer les habitants de Kiev", explique Maria Khalica. À Kiev, des réfugiés venus de l'est du pays attendent cette aide, après avoir marché des jours et des nuits pour fuir les régions envahies par les Russes. Des bénévoles ont choisi de rester dans le pays. "On ne peut pas partir alors que nos frères meurent ici", déclare l'une d'entre eux.