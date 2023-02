Guerre en Ukraine : des soldats ukrainiens prêts à retourner au front malgré une amputation

Des soldats ukrainiens ayant marché sur une mine ont perdu leur jambe. Mais cette blessure n’éteint pas leur volonté de retourner au front une fois la rééducation achevée.

Scène de guerre quotidienne sur le front de guerre à l’est de l’Ukraine. Un soldat vient de sauter sur une mine. Il est transporté d’urgence dans un hôpital de campagne pour les premiers soins. Son état est critique, il risque de perdre sa jambe. “Pour ce gars, nous avons enlevé le garrot. D’après les examens, la grande artère n’est pas endommagée donc j’espère que ça ira”, note Mykola Tertyshniy, médecin ukrainien.

Une nouvelle vie pour les amputés

Une situation similaire vécue par Andriy il y a quelques semaines. Il a perdu sa jambe au combat et en héros : “Un soldat de mon unité a marché sur une mine. Il était gravement blessé. Mon commandant et moi, on a tenté de le sauver mais, juste à côté, il y avait une autre mine. J’ai marché dessus et j’ai été blessé à mon tour.” Aujourd’hui, Andriy tente de remarcher avec une prothèse, une autre vie pour lui. Il s’exerce plusieurs fois par jour au Centre national de rééducation de Lviv avant d’exaucer son vœu : retourner au front.