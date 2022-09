Guerre en Ukraine : au cœur d'un centre de réhabilitation avec les soldats et les civils amputés

Dans un institut de réhabilitation de Kiev (Ukraine), Andrei Sobkovskyi, 20 ans, a été amputé des deux jambes, après une frappe de missile en mars 2022. "Je remercie Dieu d'être encore vivant. Tout est encore possible", assure-t-il. Après son accident, il ne voulait plus vivre. Mardi 13 septembre, il est dans un centre de réhabilitation qui soigne 50 victimes, civiles et militaires. Jeunes, les soldats sont solidaires entre eux et assument leur handicap devant la caméra.

Les hommes veulent retourner au front

Un autre soldat ukrainien a été blessé, il a été fait prisonnier par les Russes, qui l'ont opéré, puis libéré. "J'ai compris tout de suite que j'allais être amputé et j'ai aussi réalisé que mes parties génitales n'étaient pas touchées et ça, c'était une raison d'espérer", témoigne Vladislav Zhayvoronok, 29 ans. La plupart des hommes souhaitent désormais retourner sur le front. Des civils sont aussi présents dans le centre. "Je ne voulais plus vivre après cela, j'ai eu une sorte d'énorme dépression", explique Natalia Burlachka, 56 ans, qui a été amputée d'une jambe.